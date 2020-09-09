Министерство финансов по итогам аукционов облигаций внутреннего госзайма 8 сентября привлекло в государственный бюджет 987 млн грн в эквиваленте, сообщает пресс-служба Минфина.
Инвесторам предлагалось два выпуска ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 1 и 3 года.
От размещения гривневых 1-летних бумаг в государственный бюджет было привлечено 329 млн грн, а от 3-летних - 656 млн гривен.
Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 9,28%, а по 3-летним бумагам - 10,46%.
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