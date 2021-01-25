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В прошлом от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в прошлом Министерство финансов привлекло 382,3 млрд грн, доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%, сообщает пресс-служба Минфина.

Из привлеченных 382,3 млрд грн гривневых ОВГЗ было 251,6 млрд грн. Еще 130,8 млрд грн (3,8 млрд долл и 0,8 млрд евро) было привлечено от продажи облигаций в иностранной валюте.

Наибольший объем ОВГЗ приобрел АО «Приватбанк». Также в тройке банков-инвесторов на первичном рынке находятся «Укргазбанк» и «Ощадбанк».

На вторичном рынке больше всего гособлигаций выкупил ПАО «Ситибанк».

Основными инвесторами в ОВГЗ остаются украинские банки: по состоянию на конец 2020 года их доля в общей структуре собственников ОВГЗ составила 52%», - отмечают в Минфине. Также до 519 млрд вырос портфель ОВГЗ в собственности банков (+54%).

По итогам 2020 года доля Нацбанка в общем портфеле ОВГЗ уменьшилась до 32,5% (в 2019 году - 40,7%). Количество облигаций в собственности юрлиц выросло с 26 млрд грн до 58 млрд грн (доля в общем портфеле - 5,8%). В собственности физлиц находится 11,1 млрд грн (+14% против 2019).

Зато доля нерезидентов сократилась на почти 27%: они обладают 85 млрд грн, это 8,5% общего оборота. «Однако за первые три недели 2021-го года количество ОВГЗ в собственности нерезидентов выросла почти на 6 млрд - до 90,9 млрд гривен.

Доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%.
ForUm

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