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Вчера, 7 сентября, Министерство финансов на аукционах по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 1,368 млрд грн, сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,73%, 1-летних - 11,15%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,09%, 3-летних - 12,45% , а 5-летних - 12,59%.

Наибольший спрос был сосредоточен на 1,5- летним бумагам, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,033 млрд гривен.

 
ForUm

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