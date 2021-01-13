Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 января привлекло в государственный бюджет 8,927 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба Минфина.

Средства получены в результате продажи четырех пакетов гривневых облигаций на сумму 2,36 миллиарда гривен, 4,67 миллиарда гривен, 263,1 миллиона гривен и 270,9 миллиона гривен сроком обращения 175, 357, 763 и 1225 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,73%, 11,69%, 11,85% и 12,15% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 48,2 миллиона долларов сроком обращения 365 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,8%.

Напомним, 15 декабря 2020 года Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн.

