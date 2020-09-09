Уже три областных центра оказались в «красной зоне». Но Ивано-Франковск и Тернополь решили не ужесточать карантин по правилам Кабмина и подали на него в суд. К чему приведет «бунт мэров» накануне выборов – в материале РБК-Украина.

Эпидемия коронавируса в Украине бьет рекорды. Каждый день медики фиксируют от двух до двух с половиной тысяч новых заболевших. К концу сентября, по прогнозу премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта цифра составит уже 3000 в сутки. При таком сценарии еще через месяц в больницах будут серьезные проблемы с койками для новых больных.

Чтобы избежать вспышки COVID-19 и коллапса медицинской системы, правительство продлило карантин до 31 октября. О полном «локдауне», как было весной, речь пока не идет.

В рамках адаптивного карантина с августа страна разделена на зоны по уровню опасности. Самые жесткие ограничения действуют в «красной»: запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садиков, школ и прочее.

Города и отдельные районы по зонам разделяет Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров. Она устанавливает уровни эпидемической опасности по стране каждую неделю, но ослабить карантин может только через 14 дней. Так с 7 сентября в «красную зону» попали уже три областных центра: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Власти первых двух трактовали это решение по-своему, внесли коррективы в список ограничений и даже подали на Кабмин в суд. Полиция в этих городах пока что выписывает админпротоколы по отдельным эпизодам. Но собеседники РБК-Украина в правительственном квартале говорят, что системный саботаж карантина может обернуться для местных чиновников уголовными делами.

Заразительный пример

Первыми в конфликт с центральной властью из-за карантина вступили Черкассы. Местный горсовет 30 апреля ослабил ограничения для предпринимателей, вопреки решению Кабинета министров. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко тогда заявил, что исполком «восстановил социальную справедливость».

Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил ему «жесткой реакцией». В разгар скандала было открыто уголовное дело, но уже 29 августа его закрыли. В местной полиции РБК-Украина объяснили, что заболеваемость в городе с момента начала расследования и до сих пор не превышает норму, а регион находится в «зеленой зоне».

После того как Кабинет министров с августа разделил страну на зоны по уровню эпидемической опасности – «бунтовщиков» стало больше. Так Луцк и Тернополь попали в «красную зону», но соблюдать новые ограничения отказались. Городские власти тогда утверждали, что контролируют ситуацию, а решение правительства называли «политическим». До конфликта не дошло, потому как 8 августа Госкомиссия ослабила карантин в этих городах.

Серьезные опасения в контексте «второй волны» коронавируса вызвало начало учебного года. Кабмин разработал особые правила работы детских садов и школ, чтобы избежать массового заражения и перехода на дистанционное обучение. Логика понятна: кроме массовых жалоб на качество такого образования, учеба дома часто заставляет родителей оставаться с детьми вместо того, чтобы идти на работу.

Но даже несмотря на «антивирусные протоколы» на самоизоляцию спустя неделю уходят не только отдельные классы, но и целые школы. В то же время в «красной зоне» должны учиться дистанционно. Так указано в решении правительства, но местные власти Ивано-Франковска и Тернополя решили иначе. В обоих городах с понедельника, 7 сентября, Госкомиссия ввела самый высокий уровень эпидемической опасности.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что через неделю городские школы откроются в любом случае, даже если город останется в «красной зоне». Сейчас детей отправили на двухнедельные каникулы. В Тернополе образовательные учреждения и вовсе не закрывали. На второй день ужесточенного карантина местная полиция составила протоколы на директоров 31 школы и 12 детсадов.

«Уважаемые полицейские! Защитники общины Тернополя! Вы пришли в свои школы, в которых учились, куда сейчас ходят ваши дети. Вы составляете протоколы на учителей, которые когда-то вас учили писать, считать, быть людьми. Вы составляете протокол на вашу первую учительницу», – написал в Facebook мэр города Сергей Надал.

Оперативный штаб города по борьбе с коронавирусом еще на прошлой неделе решил, что, вопреки постановлению Кабмина, кроме школ должны работать также ТРЦ, кафе, спортзалы и рынки при условии «соблюдения противоэпидемических мер». Общественный транспорт ездит по расписанию, но с табличками «Спецрейс», воспользоваться им можно, имея на руках справку о том, что человек едет на работу.

Сам Надал с 1 сентября ушел на самоизоляцию после того как заболел COVID-19. Решение о разделении страны на зоны он называет «антиконституционным» и прогнозирует, что из-за жесткого карантина экономика города может «умереть». Местные власти Ивано-Франковска, Тернополя и еще нескольких городов пытаются оспорить «зонирование» от Кабмина в Окружном административном суде Киева.

Тень выборов

В разговоре с РБК-Украина обитатели Печерских холмов отмечают, что всплеск активности мэров на теме карантина обусловлен приближением местных выборов. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что центральная власть не требует от регионов чего-то «чрезмерного или невыполнимого» для борьбы с эпидемией.

«Еще весной некоторые мэры, которые сейчас ведут себя особенно безответственно, пиарились на угрозе и призывали к жесткости карантинных ограничений. Теперь по мере приближения к местным выборам многие политики на местах пробуют играть с чувством усталости людей от карантина и препятствуют исполнению решений центральной власти, принятых в соответствии с рекомендациями инфекционистов», – объяснил он.

На днях Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты «карантинного» опроса, проведенного в конце июля. Так 58% респондентов отметили, что эпидемия коронавируса для них лично угрозы не представляет. При этом 56% одобряют действия местной власти в борьбе с эпидемией. А вот работу Кабмина в этом направлении не поддерживает 51% опрошенных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии РБК-Украина напомнил, что в Украине уже началась избирательная кампания. По его словам, действия отдельных представителей местной власти, которые призывают не следовать карантинным ограничениям, часто имеют политическую цель. Глава правительства считает, что реагировать на них должен не Кабинет министров, а правоохранители.

«Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности», – резюмировал премьер.

Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней карается по статье 325 Уголовного кодекса. Если такие действия привели к распространению заболевания, то виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет заключения. А в случае гибели людей – от пять до восьми лет тюрьмы. Но зачастую нарушители карантина получают штрафы по «административке», для должностных лиц они составляют 34-170 тысяч гривен.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил изданию, что эти штрафы могут налагать не только полицейские и санитарные врачи, но и местные органы власти. При этом он считает, что в случае с «бунтующими мэрами» должна наступать политическая ответственность.

«Если лично мэр нарушит правила карантина, то мы лично мэра будем штрафовать. Но за политические заявления у нас нет ответственности. У них у всех выборы, они на этих выборах хотят покрасоваться перед избирателями. Надеюсь, что мэров, которые не занимаются защитой своих граждан от коронавируса, не будут избирать», – добавил он.

В то же время информированный собеседник РБК-Украина уточнил, что центральная власть рассматривает и более жесткие варианты реакции на «бунт красной зоны». В том числе и «индивидуальные беседы».

«Возможно, даже специальная группа будет создана для таких бесед – из МВД и СБУ. Будут конкретные уголовные статьи применяться для особо ретивых. Все зависит от нарастания темпов заболеваемости», – сказал источник.

Количество заболевших COVID-19 по всей стране за прошедший месяц выросло вдвое. По состоянию на 8 сентября в Украине зафиксировали 74 тысячи активных случаев. В Министерстве здравоохранения РБК-Украина отметили, что такой рост уже приводит к переполнению «стационаров», где лечат заболевших «ковидом». Минздрав в этой ситуации винит несоблюдение карантинных мер.

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим «красной зоны» для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации – главный приоритет правительства», – добавили в ведомстве.

В правительстве утверждают, что весенний «локдаун» позволил медицинской системе подготовиться к эпидемии. Сейчас же Кабмин намерен и дальше двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса и не наносить ущерб экономике. На Банковой считают, что у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от «ковида» и поддержать предпринимателей.

«Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в «адаптивке» сильно провисают», – объяснил Подоляк.

Центральная власть накануне местных выборов оказалась в непростой ситуации. «Карантинная карта» действительно может стать козырем для политиков в отдельных регионах. Наказание для противников жестких ограничений потенциально только добавит им электоральных баллов. А вот отсутствие своевременного ответа грозит цепной реакцией по всей стране.