Канцлер Германии Ангела Меркель на сегодняшний день еще приняла окончательное решение относительно перспектив проекта «Северный поток-2», сообщает УНИАН со ссылкой на Boerse Online.

Меркель заявила, что решение будет «не германским, а европейским».

По словам канцлера, нужна европейская реакция на дело Навального. Меркель отметила, что это не было нападение на Германию, но Германия также должна заявить о себе как о государстве-члене ЕС.

«Однако следует также внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры из ЕС, необходима тесная координация. Следующий шаг – за Россией. Тогда ЕС должен принять общее решение», - цитирует издание Меркель.

Как сообщалось, 7 сентября Меркель заявила, что не исключает, что газопровод «Северный поток-2» может попасть под санкции в связи с отравлением Навального.