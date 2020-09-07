Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток 2» с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала», - сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине, передает Интерфакс.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы увязывать обе ситуации вместе, пока слишком рано, поскольку на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

«Слишком рано, чтобы ответить вам точно, только на прошлой неделе мы получили новую информацию», - добавил Зайберт.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.