также в разделеМир
Власти Минска отказались от празднования Дня города 12
ООН: Загрязненный воздух ежегодно убивает 7 миллионов человек 10
Европол заявил о резком росте объемов наркоторговли во время пандемии 11
Bloomberg: Из-за эпидемии коронавируса мировая экономика может потерять $35 триллионов 10
Навального вывели из комы 35
Координационный совет Беларуси: Власть начала открыто использовать террор 37
Ученые: Питание влияет на смертность от коронавируса 31
В МВД Беларуси заявили, что не задерживали оппозиционерку Колесникову 20
СМИ: ЕС введет санкции против 31 чиновника из Беларуси 14
В Минске похитили оппозиционерку Колесникову 30
За сутки в Беларуси задержали более 600 человек 14
Из-за коронавируса в Израиле в 40 городах ввели комендантский час 33
В Германии предложили ввести новые санкции против РФ 17
В мире число заболевших COVID-19 перевалило за 27 миллионов человек 10
В Минске на Марш единства вышло 100 тысяч человек 29
Резня в Британии: один человек скончался, еще семеро ранены 56
МИД Литвы: ЕС должен оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции 17
Выборы в США: Буттиджич вошел в штаб Байдена 17

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток 2» с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала», - сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине, передает Интерфакс.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы увязывать обе ситуации вместе, пока слишком рано, поскольку на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

«Слишком рано, чтобы ответить вам точно, только на прошлой неделе мы получили новую информацию», - добавил Зайберт.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2845 грн.
12
Теги