В Днепропетровской области в результате столкновения автомобилей «ВАЗ» и Mercedes-Benz погибли три человека, сообщает пресс-служба областной полиции.



Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 сентября в 13:00 на 167 км трассы М-04.Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с ремонтными работами. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ». Еще один пассажир «ВАЗа» получил травмы и был доставлен в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.