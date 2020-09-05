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В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов 2020.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, до старта голосования осталось 50 дней.

Там призвали проверить себя в списках, а при необходимости — сменить место голосования.

Старт виборчого процесу. Сьогодні✊🏼 Через 50 днів ми обиратимемо депутатів місцевих рад і селищних, сільських і міських...

Опубликовано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Пятница, 4 сентября 2020 г.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новой избирательной системе.

До 10 сентября все желающие смогут сменить место голосования, сделать это можно онлайн.
ForUm

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