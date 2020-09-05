В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов 2020.
Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, до старта голосования осталось 50 дней.
Там призвали проверить себя в списках, а при необходимости — сменить место голосования.
Старт виборчого процесу. Сьогодні✊🏼 Через 50 днів ми обиратимемо депутатів місцевих рад і селищних, сільських і міських...Опубликовано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Пятница, 4 сентября 2020 г.
Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новой избирательной системе.
До 10 сентября все желающие смогут сменить место голосования, сделать это можно онлайн.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время