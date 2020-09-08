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Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент едут в Киев. Сегодня они пересекли украинскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Отметим, ранее в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что Родненкова и Кравцова при прохождении украинской границы никто не сопровождал. При этом украинская сторона не может сказать, насильно ли оппозиционеров выдворили власти Беларуси.

Напомним, в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.
ForUm

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