Президент Владимир Зеленский заявил о проведении встречи советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября.

Об этом он сказал во время общения со СМИ на Сумщине, сообщает Укринформ.

«У нас должно быть 11 сентября заседание советников «нормандского формата». Ждем там определенные предложения, определенные решения», - сказал президент.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата может состояться в начале сентября.