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Несколько десятков человек под зданием НАБУ требуют отставки директора бюро Артема Сытника, назначение которого недавно признал неконституционным Конституционный суд.

Как сообщает корреспондент Капитала, люди держат плакаты, требующие выполнения решения КС. Выступающие обвиняют Артема Сытника в том, что при нем НАБУ так и не стало эффективным органом и оказалось неспособным бороться с коррупцией.

Телеграм-канал ЗЕландия также выложил видео с митинга. Протестующие установили гигантскую надувную крысу, которая держит в руках плакат «Сытник собирай вещи».

Какой-либо реакции руководства бюро на пикет пока не было. Как уверяют протестующие, к ним никто не выходил.

Напомним, что в конце августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. После этого в НАБУ заявили, что факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность якобы не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины и не означает автоматического его увольнения.
ForUm

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