84 горняка шахты «Батькивщина» (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Так они проявляют солидарность с протестующими шахты «Октябрьская», написал он в Facebook.
«Требования общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1,2, прекращение нарушений при аттестации», - написал Волынец.
Работники шахты «Батькивщина» все три дня принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих «Октябрьской».
По его словам, работники других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о протестных настроениях в их коллективах.
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