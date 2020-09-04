Под землей в шахте «Октябрьская» (Кривой Рог) вторые сутки бастуют 29 горняков, которые требуют повышения зарплаты и увольнения менеджеров предприятия, которые, по мнению шахтеров, не справляются со своими обязанностями.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«29 человек вторые сутки остаются под землей в шахте «Октябрьская», г. Кривой Рог», - написал он в Facebook.

По словам Волынца, на шахтеров, оставшихся в забое, оказывают психологическое давление. В частности, распространялась информация, что против протестующих в «Октябрьской» администрация планирует применить физическую силу – «силой будут выносить их из шахты, не будут подавать еду и воду».

Однако утром звонили шахтеры из Кривого Рога, которые уточнили, что еду и воду протестующим повезли.

«Это игра на нервах. Осуществляется психологическое давление. Но взорвались социальные сети - только к группе председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ЧАО «Сухая Балка» Сергея Барабашука в сутки присоединилось полтысячи человек», - отметил Волынец.

Он видит выход из ситуации в проведении переговоров на принципах социального диалога и предостерегает администрацию предприятия, чтобы своими действиями она не спровоцировала цепную реакцию.

3 сентября в Кривом Роге 12 горняков ночной смены шахты «Октябрьская» по добыче железной руды объявили акцию протеста. Позже к митингующим присоединились и шахтеры, которые отработали утреннюю смену. Они требовали, чтобы руководство повысило им зарплату, уволило менеджеров, которые, по их мнению, не справляются со своими обязанностями и загоняют предприятие в кризис.