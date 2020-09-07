У новых российских санкций - другая идеология, если сравнивать с санкционным списком 2018 года. Об этом пишет сайт www.strana.ua, цитируя пост в Facebook экономического эксперта Сергея Саливона.

«О новых российских санкциях. Обратите внимание, что у них - новая идеология. Достаточно просто сравнить с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница», - написал экономический эксперт.

По словам Саливона, «самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых», то есть из власти».

При этом, пишет Саливон, «логично, что нет Зеленского - как правило, кроме самых вопиющих случаев, в мировой практике санкции не объявляют против глав государств, премьер-министров и министров иностранных дел».

Саливон обращает внимание, что в санкционном списке-2018 присутствовали депутаты фракций «Народный фронт» и БПП, спикер Верховной Рады, глава Администрации президента и другие высшие чиновники - а сейчас нет ни одного парламентария от «Слуги народа», нет ни Андрея Ермака, ни Дмитрия Разумкова.

«Но нет и никого из руководящей верхушки «слуг народа». Сравните сами. В список 2018 года включили тогдашнего спикера Верховной Рады Парубия - а нынешнего главы ВР «слуги народа» Разумкова нет», - сравнивает он.

«В версии 2018 года были руководители фракции БПП и «Народный фронт» в полном составе, а также большинство народных депутатов. А сейчас нет ни главы фракции «Слуга народа» Арахамии, ни главы одноименной партии Корниенко.

При Порошенко в санкционный список включили и главу АП, и секретаря СНБО Турчинова. А сейчас в списке нет ни главы ОП Ермака, ни его замов, ни секретаря-ветеринара СНБО Данилова», - перечисляет персоналии эксперт.

Саливон констатирует, что в новом санкционном списке нет никого из представителей нынешней власти во главе с Зеленским.

«Да, по традиции в списке присутствуют ахметовские депутаты - Виктория Гриб, Муса Магомедов и другие. Но у них, как видим, карма такая. Интересно, как они теперь будут строить кампанию на Юго-Востоке, где присутствие в санкционном списке РФ - это однозначный минус.

В общем, перечень отличий можно продолжать и продолжать. Но пока никого из представителей нынешней власти во главе с Зеленским нет», - заключил эксперт.

«И это говорит о том, что у санкционного списка-2020 - другая идеология, чем у более ранней версии 2018 года. Вопрос только - надолго ли?» - задается вопросом экономический эксперт Сергей Саливон.