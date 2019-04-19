Россия расширила санкции против Украины. Стоит ли ожидать острого дефицита топлива и что будет с ценами на стелах АЗС?

За три дні до проведення другого туру президентських виборів Росія оголосила про розширення санкцій проти України.

Відповідне рішення уряду РФ — реакція на запровадження минулого тижня українською стороною санкцій проти російського бізнесу.

Документ Кремля містить два переліки. Експорт товарів з першого списку пропонується повністю заборонити, з другого — дозволяється ввозити лише з дозволу Міністерства економіки РФ. Фактично йдеться про додаткове ліцензування.

Що ж насправді передбачають розширені санкції Росії, та які проблеми можуть виникнути у України?

Як лякає Медведєв

У четвер на засіданні російського уряду прем’єр Дмитро Медведєв заявив про введення нових санкцій проти України.

«Росія заборонить експорт нафти і нафтопродуктів в Україну та розширить список заборонених до ввезення товарів», — заявив російський прем’єр.

Не дочекавшись публікації офіційного документу, ЗМІ підхопили слова Медведєва та опублікували новини із заголовками на кшталт «Росія заборонила ввезення бензину та вугілля» чи «РФ заборонить продавати Україні дизель та зріджений газ».

Як виявилось, висновки були поспішними. Після публікації постанови на сайті російського уряду стало зрозуміло, що така подача інформації з боку російського прем'єра була не зовсім коректною.

Відповідно до документу, Росія дійсно заборонила експорт в Україну сирих нафти і нафтопродуктів, а також бітуму та інших матеріалів, необхідних для виготовлення дорожніх покриттів.

При цьому експорт вугілля, бензину, дизельного пального та зрідженого газу заборонений не був. Його ввезення, відповідно до документа, дозволяється лише на підставі спеціального дозволу, який видається Міністерством економічного розвитку РФ.

Чи можуть виникнути проблеми з отриманням відповідного дозволу? На це питання спробуємо відповісти нижче.

Поки розберемося з тим, які товари з життєво-необхідних "підсанкційних" Україна купує у країни-агресора, і які можуть виникнути труднощі у разі обмежень з боку Москви. В першу чергу, варто звернути увагу на нафтопродукти.

Які нафтопродукти Україна імпортує з Росії

За даними компанії Upeco, Росія дійсно займає суттєву частку в балансі постачання моторних палив в Україну. На неї припадає 33% від поставленого обсягу. Ще 17% нафтопродуктів Україна виробляє сама, 32% купує в Білорусі, 7% — в Литві та ще 11% постачається з інших джерел.

Однак важливо знати, що ані нафту, ані бензини, які також включені до санкційного списку, Україна з РФ не імпортує.

Інша ситуація з дизельним пальним та зрідженим газом.

Отже, в першу чергу Україна може постраждати у разі виникнення проблем з поставкою дизельного пального. Труднощі можуть виникнути у тому випадку, якщо Мінекономіки РФ відмовиться надати постачальникам згадані раніше спеціальні дозволі.

Чи будуть проблеми з дозволом? Для відповіді на це питання варто розуміти, що майже всі обсяги дизельного пального в Україну постачає напівдержавна російська компанія «Роснєфть».

«Можливо, таким чином хтось хоче позбутися конкурентів. Наприклад, якщо завозять приватні підприємці. Але бити по власній компанії — не знаю для чого це їм робити. Думаю, «Роснєфть» без проблем зможе отримати дозвіл на експорт», — коментує директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Однак, додає експерт, це не означає, що вже нічого не варто робити, адже сама загроза не зникла і залежність України від російського пального залишається суттєвою.

«В переліку обмежень дизпаливо — сильна залежність від Росії, скраплений газ — також. Що стосується бензинів — слабка залежність, але сильна від Білорусі, яка виробляє бензини з російської нафти. Таким чином по усій паливний групі — сильна залежність», —пояснює експерт Сергій Сапегін.

Чи буде дорожчати пальне

На думку Сапегіна, країна-агресор сподівається саме на це. «Росія розраховує, що на паливному ринку почнуться дестабілізаційні процеси: ажіотажний попит споживача, «затримка» ресурсу в очікуванні зростання цін, гра операторів на зростання цін тощо», — каже він.

Рябцев вважає, що в першу чергу важливо убезпечити економіку від можливих безвідповідальних дій окремих операторів, які, замість здійснення диверсифікації постачань, чекатимуть на обмеження, щоб підвищити ціни.

За оцінками директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, у разі можливої заборони поставок з Росії гострого дефіциту пального в Україні не буде. До такого висновку прийшли й експерти Нафтогазової асоціації України.

На думку представників НАУ, якщо компанії-постачальники своєчасно отримають дозволи, ситуація на ринку нафтопродуктів України залишиться незмінною.

При цьому Куюн не виключає на початковому етапі подорожчання дизельного палива на 1-1,5 грн за літр, а зрідженого газу — на 2 грн за літр.

«Для переходу на нові джерела поставок знадобиться місяць. В цей час буде спостерігатися цінова турбулентність з непрогнозованою зміною цін», — вважає експерт.

«Але не факт, що зростання цін взагалі відбудеться. Зараз, наприклад, котирування йдуть вниз. Так що смертельного нічого немає. При цьому в результаті отримаємо диверсифікований і незалежний від РФ ринок зі своєю нафтопереробкою», — резюмував він.

Але є ще вугілля...

Протилежна ситуація з вугіллям, перебої з постачанням якого почалися ще в 2014 році у зв’язку з активними бойовими діями на Донбасі. Тільки за минулий рік Україна імпортувала з РФ понад 15 млн тонн на 1,8 млрд доларів. При цьому частка дефіцитного антрациту в загальному імпорті вугілля минулого року становила майже 95%.

Поки що нові санкції з боку Росії офіційно не прокоментували ані міністр енергетики, ані віце-прем’єр з питань ПЕК.

Натомість у прес-службі Мінекономрозвитку повідомили, що найближчим часом спільно з Міненерго, Мінфіном та ДФС проведуть оцінку запроваджених РФ заходів, а також обговорять додаткові дії щодо мінімізації можливих негативних наслідків для економіки України.

«Зазначаємо, що такі кроки з боку Росії є очікуваними», — заявили в МЕРТ.