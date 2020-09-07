Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа и призывает правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой «Горькая память детства» на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который произошел в ночь на 22 августа текущего года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ обратился к главе государства с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

«Вандалы пытались повредить скульптуру «Горькая память детства» на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма является пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы», - заявил Зеленский в ответ на письмо.

Он отметил, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки «Горькая память детства» на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея относительно факта совершения правонарушения занесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.