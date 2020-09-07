также в разделеПолитика
Разумков: За год работы ВР было только три случая кнопкодавства 7
Обстрелы на Донбассе: У Зеленского требуют от РФ прекратить провокации 20
Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра Грузии 23
Разумков отрицает раскол в «Слуге народа» 27
Разумков готов распустить Раду по указанию Зеленского 25
Саакашвили прокомментировал фото с Богданом 27
Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС 30
Посол Украины призывает ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России 31
Чаплыга: Медведчук не позволил «соросятам» втянуть Раду в свои коррупционные схемы 223
Зеленский хочет сделать Харьков украинской Кремниевой долиной 26
Медведчук: репрессии против депутатов нашей фракции – это проявления правового нигилизма и неадекватности власти 60
В Днепре напали на мэра Филатова 79
В Украине официально стартовала избирательная кампания 23
Рабинович: Власть готовит аресты лидеров нашей оппозиционной силы 70
МИД Украины вызывает на ковер посла Венгрии 37
Спикер Госдумы РФ резко ответил авторам идеи преследовать депутатов ОПЗЖ 52
Кочетков: Ситуативный союз Порошенко, Медведчука и Коломойского, мечтающих о реванше, способен на многое, в том числе и на досрочные президентские выборы 48
Кулеба: Украина будет жестко реагировать на недружественные действия Минска, а не на слова 82

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа и призывает правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой «Горькая память детства» на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который произошел в ночь на 22 августа текущего года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ обратился к главе государства с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

«Вандалы пытались повредить скульптуру «Горькая память детства» на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма является пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы», - заявил Зеленский в ответ на письмо.

Он отметил, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки «Горькая память детства» на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея относительно факта совершения правонарушения занесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги