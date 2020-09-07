Народные депутаты во главе с председателем комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой зарегистрировали в парламенте законопроект, который должен урегулировать дистанционную работу.

Текст законопроекта №4051 обнародован на сайте парламента, сообщает hromadske.

Народные избранники предлагают ввести два самостоятельных вида работы — дистанционную и надомную. Работодатели при заключении трудового договора таких форм работ будут иметь право получить сведения о месте жительства или другом месте, где будут работать их специалисты.

Также хотят обеспечить возможность сотрудникам ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, уведомлениями и другими документами. Это те документы, с которыми сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме, обмениваясь электронными документами.

В то же время авторы документа предлагают предусмотреть возможность дистанционного ознакомления сотрудника с требованиями по охране труда через видеосвязь.

Также сотрудник будет иметь возможность совмещать дистанционную работу с выполнением работы в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Согласно законопроекту, собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган будет обязан не менее чем за два месяца ознакомить сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени. Также он должен обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за рациональным использованием рабочего времени сотрудником.