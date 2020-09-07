также в разделеМир
Ученые: Питание влияет на смертность от коронавируса 6
В МВД Беларуси заявили, что не задерживали оппозиционерку Колесникову 12
СМИ: ЕС введет санкции против 31 чиновника из Беларуси 10
В Минске похитили оппозиционерку Колесникову 27
За сутки в Беларуси задержали более 600 человек 14
Из-за коронавируса в Израиле в 40 городах ввели комендантский час 31
В Германии предложили ввести новые санкции против РФ 15
В мире число заболевших COVID-19 перевалило за 27 миллионов человек 10
В Минске на Марш единства вышло 100 тысяч человек 27
Резня в Британии: один человек скончался, еще семеро ранены 55
МИД Литвы: ЕС должен оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции 17
Выборы в США: Буттиджич вошел в штаб Байдена 17
В Минск начали стягивать военную технику перед Маршем единства 52
Российские врачи хотят исследовать состояние Навального 21
Премьер-министр Польши встретится с Тихановской 11
На Японию обрушился мощный тайфун 17
МИД Литвы: ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции 70
Тихановская не намерена участвовать в новых выборах президента Беларуси 84

Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси требует немедленного освобождения своих задержанных коллег. Об этом говорится в сообщении Координационного совета в Telegram.

 

«Неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного Совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение неизвестно. При этом органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег, и отрицают свою причастность.
В субботу была насильно вывезена из страны член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова. Ранее было предъявлено обвинение члену президиума Координационного совета Лилии Власовой, под административным арестом находится член президиума Координационного совета Сергей Дылевский. Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов», – говорится в сообщении.

В Координационном совете заявили, что в последние дни власть Беларуси вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора.
Координационный совет отмечает, что все действия совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества, и могут быть расследованы без ограничения сроков давности.

Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.

Напомним, в Беларуси члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги