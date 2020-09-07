НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» (далее – ГП «МА «Борисполь»), что привело к нанесению более 16,5 млн грн ущерба госпредприятию. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

7 сентября 2020 сообщено о подозрении бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Как выяснило следствие, должностные лица ГП «МА «Борисполь» с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. По двум незаконными договорам размер причиненного ущерба превышает 16,5 млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре.

По данным следствия, должностные лица аэропорта прекратили заключения предыдущих незаконных договоров в интересах представителей субъектов предпринимательской деятельности только после получения в 2019 году рекомендаций Национального бюро об устранении причин и условий, способствующих совершении уголовного преступления.

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают расследование других эпизодов.