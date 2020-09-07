также в разделеМир
Власти Минска отказались от празднования Дня города 12
Меркель не исключает санкций против «Северного потока 2» из-за дела Навального 12
Европол заявил о резком росте объемов наркоторговли во время пандемии 11
Bloomberg: Из-за эпидемии коронавируса мировая экономика может потерять $35 триллионов 10
Навального вывели из комы 35
Координационный совет Беларуси: Власть начала открыто использовать террор 37
Ученые: Питание влияет на смертность от коронавируса 31
В МВД Беларуси заявили, что не задерживали оппозиционерку Колесникову 20
СМИ: ЕС введет санкции против 31 чиновника из Беларуси 14
В Минске похитили оппозиционерку Колесникову 30
За сутки в Беларуси задержали более 600 человек 14
Из-за коронавируса в Израиле в 40 городах ввели комендантский час 33
В Германии предложили ввести новые санкции против РФ 17
В мире число заболевших COVID-19 перевалило за 27 миллионов человек 10
В Минске на Марш единства вышло 100 тысяч человек 29
Резня в Британии: один человек скончался, еще семеро ранены 56
МИД Литвы: ЕС должен оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции 17
Выборы в США: Буттиджич вошел в штаб Байдена 17

По данным ООН, в мире из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают семь миллионов человек, передает Укринформ.

Эксперты ООН называют загрязнение воздуха «невидимым убийцей». От его последствий каждый год умирают 7 млн человек.

Отмечается, что загрязнение воздуха является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений, связанных с беременностью. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

В период борьбы с коронавирусом (COVID-19), когда люди стали меньше летать на самолетах и пользоваться общественным транспортом, ученые обнаружили во многих городах мира резкое снижение концентрации загрязнителей воздуха, особенно уровня содержания оксидов азота. Это стало, в основном, следствием сокращения движения транспорта в городских районах. Уровень загрязнения в Мадриде, например, снизился примерно на 50 процентов. Подобные ситуации сложились и в других крупных городах.

Однако, как отмечают эксперты, качество воздуха зависит от множества других загрязнителей, не связанных с транспортом. Например, уровень загрязнения атмосферы мелкими частицами, попадающими в воздух при отоплении жилых и других зданий или при удобрении полей, не снизился.

«Это показывает, что для эффективной защиты от воздействия загрязнения воздуха в городах важны комплексные межотраслевые меры, выходящие за рамки транспортного сектора», - говорится в сообщении Европейской экономической комиссии ООН.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2845 грн.
10
Теги