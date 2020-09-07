По данным ООН, в мире из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают семь миллионов человек, передает Укринформ.

Эксперты ООН называют загрязнение воздуха «невидимым убийцей». От его последствий каждый год умирают 7 млн человек.

Отмечается, что загрязнение воздуха является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений, связанных с беременностью. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

В период борьбы с коронавирусом (COVID-19), когда люди стали меньше летать на самолетах и пользоваться общественным транспортом, ученые обнаружили во многих городах мира резкое снижение концентрации загрязнителей воздуха, особенно уровня содержания оксидов азота. Это стало, в основном, следствием сокращения движения транспорта в городских районах. Уровень загрязнения в Мадриде, например, снизился примерно на 50 процентов. Подобные ситуации сложились и в других крупных городах.

Однако, как отмечают эксперты, качество воздуха зависит от множества других загрязнителей, не связанных с транспортом. Например, уровень загрязнения атмосферы мелкими частицами, попадающими в воздух при отоплении жилых и других зданий или при удобрении полей, не снизился.

«Это показывает, что для эффективной защиты от воздействия загрязнения воздуха в городах важны комплексные межотраслевые меры, выходящие за рамки транспортного сектора», - говорится в сообщении Европейской экономической комиссии ООН.