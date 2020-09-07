Украина расценивает обстрелы на Донбассе со стороны оккупационных войск в воскресенье как два отдельных случая, требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в комментарии Офиса президента Укринформу.

«Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня», - подчеркнули в ОП.

В Офисе главы государства проинформировали, что накануне президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, касающееся обстрелов террористических организаций «ЛНР», «ДНР», из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.

Отмечается, что президент «крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки» на Донбассе».

В ОП напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не зафиксировано ни одной боевой потери среди украинских военных.

«Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника», - подчеркнули в ОП.

Сообщается, что по результатам совещания у президента были отданы соответствующие приказы, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностью Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

В ОП отметили, что накануне представители Трехсторонней контактной группы провели внеочередное заседание по сложившейся ситуации.

«Также представители ТКГ соберутся и сегодня», - добавили в ОП.

Как сообщалось, в воскресенье российские оккупационные войска обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный.

Впоследствии вооруженные формирования РФ второй раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине, погиб украинский военнослужащий.