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Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк.

«Погиб житель села Ольховцы Городенковского района Кубийович Тарас. К огромному сожалению, война забирает лучших сынов Украины, ведь Тарас неоднократно призывался на военную службу. С оружием в руках защищал родную отчизну. И теперь пополнил небесный легион», - написал он.

 

 
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