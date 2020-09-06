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Пророссийские боевики на Донбассе 6 сентября нарушили перемирие на Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Оккупанты выпустили три очереди ВОГ-17 по позициям подразделений Объединенных сил. В результате обстрела ранение получил один украинский военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.

«Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достижение мира», - отметили в штабе.

Украинские военные огонь в ответ не открывали, а командование ООС дало пророссийским боевикам еще одну возможность выполнить требования, которые были определены ТКГ.

«В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств», - добавили в ООС.
ForUm

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