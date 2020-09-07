Один из военнослужащих, пострадавший в результате подрыва автомобильной разливочной станции АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское, скончался от ожогов.
Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.
Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации «ДНР».
Шестеро украинских граждан-членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа, возвращаются на Родину.
Украине необходимо восстановить экономические связи с оккупированной частью Луганской области, считает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По состоянию на утро 7 сентября в Украине зафиксировано 2174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде ввести штрафы за «скручивание» пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.
В Беларуси члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Минская милиция заявляет, что не задерживала женщину.
Киберспорт официально признан видом спорта в Украине.
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