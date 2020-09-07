также в разделеОбщество
Малюська креативно опроверг слухи от отставке 8
Вынесли приговор диверсанту за попытку взрыва на «Северодонецком Азоте» 8
Киберспорт официально стал видом спорта в Украине 11
РосСМИ поймали на искажении информации о поставках воды в Крым 17
ОГП: РФ использует на Донбассе наемников из 30 стран 10
СБУ разоблачила группировку, наладившую масштабную подделку паспортов стран ЕС 15
В Раде решили урегулировать дистанционную работу 35
Шесть украинских моряков возвращаются на Родину после пиратского плена 15
В Славянске мужчина нанял киллера для сожителя бывшей жены 12
НАБУ прекратило пятилетнюю коррупционную схему в аэропорту «Борисполь» 15
Кабмин определил механизм доплат медикам 12
МВД: В этом году Умань посетят 3000 паломников 9
В Украине хотят ввести штрафы за «скручивание» пробега авто 34
Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль грузовиков 12
Контрразведчики СБУ вывели из ОРДО боевика 34
Кулеба: Каждая смерть и ранения украинских воинов не останутся безнаказанными 15
В Украине зафиксировано 2174 новых случая COVID-19 19
Глава Луганской ОГА выступил за восстановление экономических связей с ОРЛО 16

Один из военнослужащих, пострадавший в результате подрыва автомобильной разливочной станции АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское, скончался от ожогов.

Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации «ДНР».

Шестеро украинских граждан-членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа, возвращаются на Родину.

Украине необходимо восстановить экономические связи с оккупированной частью Луганской области, считает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. 

По состоянию на утро 7 сентября в Украине зафиксировано 2174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде ввести штрафы за «скручивание» пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

В  Беларуси члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Минская милиция заявляет, что не задерживала женщину.

Киберспорт официально признан видом спорта в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
8
Теги