Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Он предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков «ДНР».

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах возле Ростова-на-Дону.

Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что лицо не принимало непосредственного участия в боевых действиях и не совершало других тяжких и особо тяжких преступлений.

Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освобождили от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.