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Ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде ввести штрафы за «скручивание» пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств. Соответствующий законопроект №4039 зарегистрировали в парламенте 2 сентября, сообщает 112 Украина.

«Основной целью законопроекта является предотвращение мошеннических действий с показателями одометров транспортных средств в Украине. Основная задача законопроекта заключается в создании механизма контроля за показателями одометров транспортных средств и противодействия мошенническим действиям с ними в Украине», - говорится в пояснительной записке.

В документе предлагается указывать пробег в различных документах таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и др.

Помимо этого, предлагается ввести административную ответственность за «скручивание».

В случае выключения кабеля щитка приборов или троса спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, грозит штраф в размере 3400 грн.

Если во время каких-либо регистрационных действий с транспортным средством или при проведении техосмотра будет обнаружен показатель одометра меньший, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8500 грн.

Если при первой регистрации растаможенного транспортного средства показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне, - штраф 17 тыс. грн.

Тех, кто предлагает услуги по «скрутке», ждет штраф в 34 тыс. грн. Если владелец автомобиля, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто «скручивал», то этот штраф придется оплатить ему. 
ForUm

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