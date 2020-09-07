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Украине необходимо восстановить экономические связи с оккупированной частью Луганской области, считает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Об этом он заявил журналистам в Северодонецке, сообщают «Новости Донбасса».

«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», - считает чиновник.

Кроме того, он убежден, что разрыв экономических связей с оккупированной территорией - это «политические спекуляции». «Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривень Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривень. Сколько бы дорог мы могли сделать? Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы», - заявил он.

По мнению Гайдая, экономическая блокада спровоцировала «вымывание» гривни с территории ОРЛО. «Гривни больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривня - это тоже определенная привязка к Украине», - убежден глава ОГА.
ForUm

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