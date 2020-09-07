Киберспорт официально признан видом спорта в Украине, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

«Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев», - написал он в Facebook.

По словам замминистра, в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. «Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба», - отметил он.

«Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы!» - резюмировал чиновник.