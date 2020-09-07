Один из военнослужащих, пострадавший в результате подрыва автомобильной разливочной станции АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское, скончался от ожогов, сообщил пресс-центр штаба ООС.
«В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер», - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего.
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