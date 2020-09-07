По состоянию на утро 7 сентября в Украине зафиксировано 2174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 138 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев.
Всего проведено 1709017 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 379 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 4 406 случаев;
Волынская область - 5 883 случая;
Днепропетровская область - 2 767 случаев;
Донецкая область - 1 630 случаев;
Житомирская область - 3 746 случаев;
Закарпатская область - 8 091 случай;
Запорожская область - 1 931 случай;
Ивано-Франковская область — 10 348 случаев;
Кировоградская область - 858 случаев;
Киев - 15 276 случаев;
Киевская область - 6 278 случаев;
Львовская область - 15 881 случай;
Луганская область - 434 случая;
Николаевская область - 1 665 случаев;
Одесская область - 8 525 случаев;
Полтавская область - 973 случая;
Ривненская область - 9 762 случая;
Сумская область - 1 963 случая;
Тернопольская область - 7 390 случаев;
Харьковская область - 10 972 случая;
Херсонская область - 500 случаев;
Хмельницкая область - 3 195 случаев;
Черновицкая область - 11 272 случая;
Черкасская область - 1 950 случаев;
Черниговская область - 2 372 случая.
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