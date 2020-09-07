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По состоянию на утро 7 сентября в Украине зафиксировано 2174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Всего в Украине зафиксировано 138 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев.

 

Всего проведено 1709017 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 379 пациентов.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4 406 случаев;

Волынская область - 5 883 случая;

Днепропетровская область - 2 767 случаев;

Донецкая область - 1 630 случаев;

Житомирская область - 3 746 случаев;

Закарпатская область - 8 091 случай;

Запорожская область - 1 931 случай;

Ивано-Франковская область — 10 348 случаев;

Кировоградская область - 858 случаев;

Киев - 15 276 случаев;

Киевская область - 6 278 случаев;

Львовская область - 15 881 случай;

Луганская область - 434 случая;

Николаевская область - 1 665 случаев;

Одесская область - 8 525 случаев;

Полтавская область - 973 случая;

Ривненская область - 9 762 случая;

Сумская область - 1 963 случая;

Тернопольская область - 7 390 случаев;

Харьковская область - 10 972 случая;

Херсонская область - 500 случаев;

Хмельницкая область - 3 195 случаев;

Черновицкая область - 11 272 случая;

Черкасская область - 1 950 случаев;

Черниговская область - 2 372 случая.
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