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Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину шестерых украинских граждан-членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

«Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин», - сказал Зеленский.

Особенно глава государства отметил проактивную работу МИД, работники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

Напомним, 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.
ForUm

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