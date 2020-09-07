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Вчера, 6 сентября, около 21:00  на автодороге Устилуг-Луцк-Ровно в селе Струмовка Волынской области столкнулись Mercedes-Benz E320 и Mercedes Vito, сообщает пресс-служба областной полиции.

Управляли транспортными средствами - 22-летний и 61-летний волыняне. В результате ДТП семь человек пострадали: 60-летняя пассажирка Mercedes Vito погибла на месте происшествия, 5 участников ДТП сейчас находятся в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

22-летнего водителя Mercedes-Benz E320 задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
ForUm

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