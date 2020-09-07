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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что каждая смерть и ранения украинских воинов не останутся безнаказанными.

«Коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранения, не останутся безнаказанными. Для достижения этой цели МИД работает с нашими международными партнерами. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии», – написал он на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что сегодня и завтра будет говорить об убийстве украинского военного и ситуации с безопасностью на востоке Украины на встречах в Бухаресте. «В частности, с моим румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном и в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом. Мы обязательно победим», – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ погиб военный.
ForUm

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