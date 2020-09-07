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В двух районах Луганской области продолжают тушить очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 4 сентября пожар 3 ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября локализован. По состоянию на 7:00 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

6 сентября в 19:30 возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района, возникшее 4 сентября локализовано. Угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. По состоянию на 7:00 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГосЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

 
ForUm

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