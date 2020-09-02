В Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары, площадь которых составляет более 400 гектаров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 2 сентября в ГосЧС поступила информация, что в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар на площади 400 га, из них 100 га верхового пожара. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобовка, граничащего с лесом. В результате пожара уничтожено 8 жилых домов из 150. Для эвакуации населения привлечены автобус.

От Главного управления ГосЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также задействовано пожарный поезд, пожарный самолет Ан-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Кроме того, 2 сентября в ГосЧс поступила информация, что вблизи с. Клугино-Башкировки Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества возникло возгорание лесной подстилки на площади около 10 га. Угрозы населенным пунктам нет.

От Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области привлечены 7 единиц пожарно-спасательной техники, из которых 2 из города Чугуева и 5 из Харькова. Кроме того, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8.

Также 2 сентября спасателям поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки возле с. Болотенное Станично-Луганского района на площади около 80 га.

Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что несет угрозу населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации.

Личный состав Главного управления ГосЧС в Луганской области переведены на двохсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлечено 108 человек и 17 единиц техники, из них от ГосЧс - 47 человек и 12 единиц техники.

С целью оказания помощи в тушении пожаров в Луганской области дополнительно привлечены около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.





































Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине.

Представители ГосЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Президент Украины подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и будет держать ситуацию на контроле.

«Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас», - сказал Зеленский.