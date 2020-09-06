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Министерство юстиции Украины осенью 2020 года выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48. Она расположена недалеко от центра города.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, в 2017 году колонию решили заморозить, а в феврале 2018 года вывезли последнего осужденного.

«Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается некий апокалипсис», - сказал он.

Однако, по его словам, для потенциального покупателя объект очень интересен благодаря неплохому расположению. Также здесь огромная площадь земельного участка - более 10 га. Более 40 зданий общей площадью более 42 тыс. кв. м. подключены ко всем сетям: электроэнергия, канализация и водоснабжение и водоотвод.

«В принципе, идеально для промышленной или жилой застройки... Все, что может интересовать потенциального покупателя. Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен на продажу также этой осенью», - сказал Малюська.
ForUm

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