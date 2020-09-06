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Европейский союз должен поощрять демократию и противодействовать влиянию России в Беларуси. При этом бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политике.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью газете Financial Times.

По его словам, ЕС должен оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции.

«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментированы и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Когда мы не будем твердо стоять на наших национальных обязательствах, это разрушит наш собственный фундамент», - сказал Линкявичюс.

Он добавил, что предпочел бы, чтобы ЕС ввел санкции, как это сделали Литва, Латвия и Эстония в отношении президента Александра Лукашенко и 29 других белорусских чиновников.
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