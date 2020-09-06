Экс-мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, Пит Буттиджич, который ранее соперничал с Джо Байденом на праймериз перед президентскими выборами в США, теперь вошел в команду переходного периода при его предвыборном штабе. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 сентября.

Также Буттиджича включили в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Соратник Байдена Тед Кайфман отмечает, что собранные Байденом союзники должны помочь ему решать неотложные задачи, которые стоят перед страной. В частности, речь о кризисе в системе здравоохранения и экономике США.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.