Экс-мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, Пит Буттиджич, который ранее соперничал с Джо Байденом на праймериз перед президентскими выборами в США, теперь вошел в команду переходного периода при его предвыборном штабе. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 сентября.
Также Буттиджича включили в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.
Соратник Байдена Тед Кайфман отмечает, что собранные Байденом союзники должны помочь ему решать неотложные задачи, которые стоят перед страной. В частности, речь о кризисе в системе здравоохранения и экономике США.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.
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