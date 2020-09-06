также в разделеМир
Резня в Британии: один человек скончался, еще семеро ранены 6
МИД Литвы: ЕС должен оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции 13
В Минск начали стягивать военную технику перед Маршем единства 9
Российские врачи хотят исследовать состояние Навального 14
Премьер-министр Польши встретится с Тихановской 10
На Японию обрушился мощный тайфун 12
МИД Литвы: ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции 25
Тихановская не намерена участвовать в новых выборах президента Беларуси 57
Россия подняла истребители из-за бомбардировщиков США над Украиной 37
США призвали Россию вывести оружие и военных из Украины 20
Власти Беларуси вчера задержали 41 человека 15
Скачок заболеваний в Испании: Мадрид усиливает ограничения 18
Трамп: Американская вакцина от COVID-19 может появиться в октябре 17
Ситуацию в Крыму и на Донбассе обсудят в ООН 17
ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года 60
Суд в РФ отклонил жалобу на бездействие следкома в ситуации с Навальным 18
Берлускони госпитализировали с COVID-19 18
В ФРГ опровергли слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального 30

Экс-мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, Пит Буттиджич, который ранее соперничал с Джо Байденом на праймериз перед президентскими выборами в США, теперь вошел в команду переходного периода при его предвыборном штабе. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 сентября.

Также Буттиджича включили в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Соратник Байдена Тед Кайфман отмечает, что собранные Байденом союзники должны помочь ему решать неотложные задачи, которые стоят перед страной. В частности, речь о кризисе в системе здравоохранения и экономике США.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
11
Теги