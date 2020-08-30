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Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Как отмечается, опрос проводился 28 августа - на следующий день после завершения партийного слета республиканцев. Респондентов спросили, какого кандидата они поддержали бы на выборах главы государства, если бы они состоялись сейчас. 44% ответили, что отдали бы свой голос за Трампа, а 50% - за Байдена. По результатам опроса, проводившегося до начала съезда, о готовности голосовать за Трампа заявляли 42% опрошенных, а за его соперника - 52%.

«Это изменение контрастирует с реакцией избирателей на съезд демократов, который состоялся на прошлой неделе, тогда преимущество Байдена, согласно статистическим данным, осталось неизменным», - говорится в сообщении.

Опрос проводился среди 4 035 респондентов, статистическая погрешность составляет около 2%. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Напомним, Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии.
ForUm

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