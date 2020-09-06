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Премьер Польши Матеуш Моравецкий встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской уже 9 сентября. Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 6 сентября.

Встреча пройдет ровно через месяц после выборов в Беларуси. Тихановская прибудет в Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Моравецкий хочет поговорить с Тихановской о ситуации в Беларуси. Встреча должна стать дипломатическим сигналом для белорусов, которые требуют повторных выборов.

В переговорах также могут принять участие и представители канцелярии президента Анджея Дуды.

Как подчеркнули в правительстве, встреча не будет вмешательством во внутренние дела Беларуси, а лишь включением оппозиционерки в международные дебаты.

Кроме того, Тихановская встретится с белорусами, проживающих в Польше. Из соображений безопасности точное место встречи пока неизвестно.

Напомним, Тихановская не намерена участвовать в новых выборах президента Беларуси.
ForUm

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