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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не намерена принимать участие в следующих выборах президента.

«Я остаюсь при своем мнении: в новых выборах я участвовать не планирую», — заявила Тихановская.

В то же время, она призвала людей выйти в воскресенье, 6 сентября, на массовый Марш единства.

В Беларуси после беспрецедентных фальсификаций на выборах президента 9 августа началась волна протестов и забастовок. Белорусы требуют новых честных и прозрачных выборов. Оппозиция создала Координационный совет для передачи власти, режим Лукашенко в ответ начал уголовное преследование членов совета.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко внесен в базу данных центра «Миротворец».
ForUm

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