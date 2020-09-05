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В субботу, 5 сентября, синоптики предупредили о сильных порывах ветра в ряде регионов Украины. Кроме этого, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 метров за секунду», - говорится в сообщении.

Напомним, также в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов. Высокий риск пожаров в экосистемах будет сохраняться до 7 сентября.
ForUm

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