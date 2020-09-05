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В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности с 5 по 7 сентября. Высокий риск возникновения огня на открытых территориях ожидается в большинстве регионов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Напомним, глава ОГА назвал причину лесных пожаров на Харьковщине.
ForUm

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