В ночь на субботу в Харькове во дворе частного дома по улице Вишневецкого произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 5 сентября.
Информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство, поступило около 4:00.
«В результате происшествия никто из граждан не пострадал... Повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор», – говорится сообщения.
Как установили специалисты, взорвалась ручная граната Ф-1.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу.
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