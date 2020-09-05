В ночь на субботу в Харькове во дворе частного дома по улице Вишневецкого произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 5 сентября.

Информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство, поступило около 4:00.

«В результате происшествия никто из граждан не пострадал... Повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор», – говорится сообщения.

Как установили специалисты, взорвалась ручная граната Ф-1.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу.