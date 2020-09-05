Посольство США в Украине в шестую годовщину подписания Минского протокола призвало Россию вывести из Украины свои войска и вернуть стране полный контроль над ее международно признанными границами.

Свое обращение учреждение обнародовало в Facebook в субботу, 5 сентября.

Посольство призвало РФ полностью выполнять свои обязанности в соответствии с соглашением. Кроме этого, там отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается непоколебимой.

🇺🇦 У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з... Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Пятница, 4 сентября 2020 г.

Минский протокол, или Минское перемирие — соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнуто на переговорах в Минске 5 сентября 2014.