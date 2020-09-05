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В пятницу, 4 сентября, правоохранительные органы Беларуси задержали 41 участника массовых акций. 21 из них до сих пор остаются под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко внесен в базу данных центра «Миротворец».
ForUm

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