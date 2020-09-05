Вечером в пятницу в Днепре на проспекте Слобожанском в Индустриальном районе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает ГСЧС в субботу, 5 сентября.
На месте спасатели выяснили, что столкнулись легковушки Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan и ЗАЗ Таврия.
Сотрудники ГСЧС достали пострадавших водителей из поврежденных автомобилей Nissan и Hyundai, а также погибшего водителя из Mitsubishi. Пострадавших госпитализировали.
На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время