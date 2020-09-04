Сегодня, 4 сентября, в 13:17 лесной пожар вблизи села Горобьевка Двуречанского района Харьковской области был локализован.

Кроме того, в 14:45 пожар в лесном массиве вблизи Клугино-Башкировка Харьковской области был ликвидирован.

Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) почетный патриарх Филарет заразился коронавирусом.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству – 72%, государственному аппарату (чиновникам) – 78%. Об этом свидетельствую данные Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива».

Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отобрал 5 кандидатов в присяжные, теперь автоматизированная система выберет среди них 3 основных и двух запасных.

Кабинет министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине зафиксировано 2723 новых больных коронавирусом.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады Антонины Шпир, совершенном в июле 2019 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материалы белорусской разведки, якобы доказывающие фальсификацию данных об отравлении Алексея Навального, переданы ФСБ, спецслужба доложит о них Путину.

Утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.