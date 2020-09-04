Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству – 72%, государственному аппарату (чиновникам) – 78%. Об этом свидетельствую данные Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива».

Высокий уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, НАБУ – 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции – 70%.

Чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным силам Украины (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии Украины (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Среди правоохранительных структур несколько реже высказывается недоверие полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.